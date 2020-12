Austria-Insiderwissen muss laut Ilzer "kein Vorteil sein"

Sturm-Trainer Christian Ilzer steht vor dem Bundesliga-Duell mit der Austria am Samstag im Fokus, will seiner Rückkehr an den Verteilerkreis aber wenig Bedeutung beimessen. "Es ist in erster Linie unser nächstes, wichtiges Meisterschaftsspiel. Wir sind in guter Form, haben viel Selbstvertrauen und wollen weiter auf der Erfolgswelle reiten. Ich schätze es einmal so ein, dass die Austria ein direkter Konkurrent von uns ist um diese Top sechs", sagte Ilzer am Donnerstag.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Christian Ilzer kehrt mit Sturm an den Verteilerkreis zurück