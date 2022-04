Austria-Kapitän Grünwald beendet im Sommer seine Karriere

Kapitän Alexander Grünwald beendet mit Ende der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga nach elf Jahren bei den Profis der Wiener Austria seine Karriere. 78 Tore in 325 Spielen für die Violetten schrieb der 32-jährige Mittelfeldspieler bisher an. Mit seinem Langzeitverein holte Grünwald, der als Teenager aus Klagenfurt in den Austria-Nachwuchs gewechselt war, 2013 den Meistertitel. Ein Kreuzbandriss verwehrte ihm die Teilnahme an der Champions League mit den Wienern.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Im Frühjahr schoss Grünwald noch einmal entscheidende Tore