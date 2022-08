Austria Klagenfurt holt Leipzig-Talent Bonnah

Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt hat Solomon Bonnah vom deutschen Topclub RB Leipzig verpflichtet. Wie die Kärntner am Mittwoch mitteilten, unterschrieb der niederländische U19-Teamspieler einen Dreijahresvertrag bis 2025. Der 19-jährige Verteidiger wurde in der Akademie von Ajax Amsterdam ausgebildet und kam bei den Leipzigern schon zu jeweils einem Kurzeinsatz in der Bundesliga, Champions League sowie DFB-Pokal.

SN/APA/AFP/RONNY HARTMANN Bonnah (r.) verteidigt künftig in Klagenfurt