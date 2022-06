Austria Klagenfurt holt Schotten Irving als Spielgestalter

Fußball-Bundesligist SK Austria Klagenfurt hat sich mit dem schottischen Mittelfeldspieler Andy Irving verstärkt. Der 22-Jährige hatte sich im Frühjahr nach der Insolvenz seines bisherigen Clubs, des deutschen Drittligisten Türkgücü München, bereits teilweise in Klagenfurt fitgehalten. Er unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2025, gab sein neuer Arbeitgeber am Sonntag bekannt.

Irving wird wie die weiteren bisherigen Neuzugänge Christopher Wernitznig (vom WAC), Nikola Djuric (Rad Belgrad) und Moritz Berg (1. FC Magdeburg) am Montagvormittag (9.30 Uhr) mit dem Team von Peter Pacult in die Vorbereitung einsteigen. "Das ist ein Bursche, der den Rhythmus bestimmen, den letzten Pass spielen und im Abschluss selbst gefährlich werden kann", sagte Sportdirektor Matthias Imhof über den Schotten, der künftig das Spiel der Klagenfurter gestalten soll.

Der 1,90-Meter-Mann hatte in seiner Heimat 23 Erstliga-Partien für Heart of Midlothian bestritten, ehe er sich im Vorjahr Türkgücü anschloss. In Schottlands U21-Nationalteam kam Irving 2020 einmal zum Einsatz.