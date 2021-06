Austria Klagenfurt startet Unternehmen Klassenerhalt

Peter Pacult hat seinen Spielern harte Wochen angekündigt. Der Wiener Trainer startete am Montag mit Austria Klagenfurt die Vorbereitung auf die in einem Monat beginnende Saison der Fußball-Bundesliga und will den Aufsteiger fit für die große Herausforderung machen. Das Ziel in Klagenfurt ist klar definiert: der Klassenerhalt.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Peter Pacult bat seine Mannschaft zum ersten Training