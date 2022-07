Austria Klagenfurt verleiht Gemicibasi an Kasimpasa Istanbul

Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt hat Mittelfeldspieler Turgay Gemicibasi leihweise für die kommende Saison an Kasimpasa Istanbul abgegeben. Der türkische Club besitzt zudem eine Kaufoption auf den 26-jährigen Deutsch-Türken, wie die Klagenfurter am Freitag vermeldeten. Gemicibasi zählte in der abgelaufenen Spielzeit zu den Leistungsträgern bei den Klagenfurtern, für die er es auf 30 Pflichtspiele, neun Tore und drei Assists brachte.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Gemicibasi verlässt Klagenfurt Richtung Istanbul