Austria Klagenfurt verpflichtet Mittelstürmer Quaner

Austria Klagenfurt hat mit Collin Quaner einen neuen Mittelstürmer unter Vertrag genommen. Der 30-jährige frühere Junioren-Teamspieler Deutschlands erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2023, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt gab. Quaner spielte zuletzt in der schottischen Premiership für St. Mirren, er war seit Juli vereinslos. Da die Spielgenehmigung bereits eingetroffen ist, könnte der Angreifer schon am Sonntag gegen die Wiener Austria im Kader stehen.

SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Quaner (l.) im Einsatz für Huddersfield Town