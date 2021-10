Austria Klagenfurt verstärkt sich mit Alexander Fuchs

Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt hat auf die "angespannte Personalsituation" reagiert und sich mit dem Deutschen Alexander Fuchs verstärkt. Der 24-jährige Mittelfeld-Allrounder erhielt einen Vertrag bis Ende Juni 2022 und könnte schon am Samstag im Kärntner Derby beim WAC sein Debüt feiern, gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Fuchs, der neun Spiele in der deutschen Bundesliga und zwei in der zweiten Liga absolviert hat, hat bereits in den vergangenen zwei Wochen in Klagenfurt mittrainiert.