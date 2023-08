Austria leiht Stürmer Asllani von Hoffenheim aus

Die Wiener Austria ist kurz vor Ende des Transferfensters auf der Suche nach einem Ersatz für Torjäger Haris Tabakovic fündig geworden. Der Fußball-Bundesligist leiht Fisnik Asllani für die Saison 2023/24 von der TSG Hoffenheim aus. Das teilten beide Clubs am Donnerstag mit. Der 21-Jährige kam bisher auf zehn "Joker"-Einsätze in der deutschen Bundesliga, für die zweite Mannschaft der Hoffenheimer schoss Asllani in der abgelaufenen Viertliga-Spielzeit 14 Tore in 22 Partien.

BILD: SN/APA/DPA/UWE ANSPACH Asllani stürmt für die Wiener Austria

"Fisnik ist ein talentierter Spieler mit einem hochinteressanten Stürmerprofil", sagte Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball bei der TSG über den deutsch-kosovarischen Angreifer. "Gerade in seinem Fall ist es nun elementar wichtig, auf höchstmöglichem Niveau Spiele zu bestreiten. Wir sind zuversichtlich, dass er in Wien erfolgreich seine nächsten Entwicklungsschritte gehen wird, um dann bei uns nach seiner Leihstation wieder anzugreifen." Bei der TSG sei der Konkurrenzkampf im Sturm zu groß, ergänzte Schwegler. Der 1,88 m große Mittelstürmer aus Berlin soll bei den "Veilchen" am Freitag ins Training einsteigen und Tabakovic ersetzen, der zu Hertha BSC in die zweite deutsche Liga abgewandert ist. Für das deutsche U20-Nationalteam erzielte Asllani drei Treffer in sieben Partien. Vor einigen Wochen hatte die Wiener Austria mit Alexander Schmidt einen weiteren Angreifer ablösefrei verpflichtet.