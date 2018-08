Austria löste Vertrag mit Wohlfahrt einvernehmlich auf

Fußball-Bundesligist Austria Wien hat einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit Franz Wohlfahrt gezogen. Wie die "Veilchen" am Montag bekanntgaben, wurde der bis 2021 laufende Vertrag mit dem ehemaligen Sportdirektor einvernehmlich aufgelöst. Wohlfahrt wurde in der Sommerpause in seiner Funktion beurlaubt. Beide Seiten freuten sich über die "saubere Lösung".

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Wohlfahrt wurde in der Sommerpause als Sportdirektor beurlaubt