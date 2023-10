Austria-Lustenau-Profi Grabher für drei Partien gesperrt

Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat Austria-Lustenau-Profi Pius Grabher am Montag wegen rohen Spiels zu einer Sperre von drei Spielen verurteilt. Eine Sperre für eine weitere Partie wurde bedingt auf sechs Monate ausgesprochen. Grabher hatte am Sonntag beim Heim-0:4 gegen Hartberg nach einem brutalen Foul an Mamadou Sangare die Rote Karte gesehen. Weiters muss WSG-Tirol-Co-Trainer Martin Svejnoha wegen Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung ein Match zuschauen.

BILD: SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Lange Pause für Grabher