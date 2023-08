Austria Lustenau verpflichtet Innenverteidiger Moltenis

Fußball-Bundesligist Austria Lustenau hat in der Defensive noch einmal aufgerüstet und Boris Moltenis von Wisla Krakow verpflichtet. Der 24-jährige Innenverteidiger stammt aus Frankreich, wo er auch seine ersten Schritte im Profibereich gemacht hat. Vom Drittligisten US Boulogne wechselte er 2022 in die zweite polnische Liga. Österreich ist nun seine zweite Station im Ausland. Moltenis habe sich "bis mindestens Sommer 2025" an die Austria gebunden, teilte der Verein mit.

SPORT-NEWSLETTER Jetzt anmelden und wöchentlich die wichtigsten Sportmeldungen kompakt per E-Mail erhalten. Ich habe die AGB und die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert.* Kostenlos anmelden *) Eine Abbestellung ist jederzeit möglich, weitere Informationen dazu finden Sie hier.