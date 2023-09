Fußball-Bundesliga-Schlusslicht Austria Lustenau hat sich am Montag mit Jonathan Schmid verstärkt. Der 33-jährige Franzose war seit Auslaufen seines Vertrags beim SC Freiburg vereinslos und erhielt im Ländle einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Der rechte Mittelfeldspieler, der in der deutschen Bundesliga fast 300 Spiele absolviert hat, trifft in Lustenau auf seinen Bruder Anthony.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/MICHAEL SOHN Schmid spielt nun an der Seite seines Bruders Anthony in Lustenau