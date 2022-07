Austria Lustenau verstärkt Offensive mit Surdanovic

Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau hat im Offensivbereich nachgeschärft und Stefano Surdanovic verpflichtet. Der 23-Jährige unterschrieb bei den Vorarlbergern einen Zweijahres-Vertrag, wie diese am Donnerstag bekannt gaben. Der im Angriff flexibel einsetzbare Surdanovic spielte in der vergangenen Saison bei Bundesliga-Absteiger Admira. In 14 Spielen im Frühjahr gelangen dem in Oberösterreich geborenen und aufgewachsenen Serben zwei Tore.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA Surdanovic agierte im Frühjahr im Admira-Trikot