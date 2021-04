Austria mit 2:0 gegen Altach an Qualigruppen-Spitze

Die Austria hat sich in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga an die Spitze gesetzt. Die Wiener schlugen am Samstag zum Auftakt der finalen Meisterschaftsphase Altach mit 2:0 (0:0) und ließen durch das 2:3 von Hartberg in Ried auch den bisherigen Spitzenreiter nach der Punkteteilung hinter sich. Altach bezog die zweite Niederlage im fünften Spiel seit der Rückkehr von Damir Canadi als Trainer.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Djuricin schoss die Austria in Front