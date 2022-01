Austria-Mitglieder für Investor-Einstieg

Die Mitglieder von Fußball-Bundesligist FK Austria Wien haben am Montagabend für den Verkauf von 40 Prozent der AG-Anteile an einen Investor gestimmt. Die "Viola Investment Gmbh - Freunde der Austria", der unter anderem Club-Präsident Frank Hensel und Ex-LASK-Vizepräsident Jürgen Werner angehören, investiert dafür im Gegenzug etwa zehn Millionen Euro in den finanzmaroden Verein. Der Antrag wurde ohne Gegenstimmen angenommen, es gab lediglich einige wenige Enthaltungen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Jürgen Werner zählt zu den Austria-Investoren