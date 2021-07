Austria nach Fehlstart gelassen - "Müssen nur cool bleiben"

Nach Rapid hat mit der Austria auch der zweite Wiener Fußball-Topclub den Start in die Bundesliga-Saison verpatzt. Nach dem 1:2 bei der SV Ried versuchten die Favoritner aber das Positive in den Vordergrund zu stellen, auch wenn es nicht gelang, Selbstvertrauen vor dem Rückspiel bei Breidablik in der Conference-League-Qualifikation zu tanken. Auf Island gilt es am Donnerstag nach einem mageren Hinspiel-1:1 den Aufstieg in die 3. Runde zu fixieren.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Bajic leitete den Rieder Heimsieg ein