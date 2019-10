Austria nach gefühlter Niederlage wieder auf Boden

Mit Vorsätzen aus der Länderspielpause gekommen, ist die Austria nach einer gefühlten Niederlage beim Tabellenletzten wieder auf den Boden der Realität zurückgekehrt. Den zweiten Erfolg in Serie in der Fußball-Bundesliga hätte das Auswärtsspiel in St. Pölten bringen sollen - trotz günstigem Spielverlauf traten die Wiener nach einem 2:2 die Heimreise am Sonntag aber nur mit einem mageren Zähler an.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Gedrückte Stimmung nach dem 2:2 gegen St. Pölten