Austria-Präsident Hensel erhält wieder das Vertrauen

Gleichsam am Ende einer turbulenten Saison ist Frank Hensel am Dienstag als Präsident von Fußball-Bundesligist Austria Wien für vier Jahre bestätigt worden. Bei der ordentlichen Generalversammlung in der Generali-Arena sprachen die ordentlichen Mitglieder dem 63-jährigen Deutschen ihr Vertrauen aus, wie der Verein in einer Aussendung mitteilte.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Frank Hensel (hier im Jahr 2018)