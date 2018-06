Austria setzt mit Fanbeteiligung auf Sonnenenergie-Ausbau

Die Wiener Austria geht in die Klima-Offensive und will das Thema Nachhaltigkeit weiterverfolgen. Der Fußball-Bundesligist startet am Montag ein Fan-Beteiligungsprojekt namens ArenaPower. Unterstützt wird dabei der Bau von drei Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der neuen Generali-Arena und der hauseigenen Akademie.

Mit einer installierten Gesamtleistung von 340 kWp handelt es sich dabei laut Clubangaben um die größte Photovoltaik-Anlage bei einem Fußballverein in Österreich. Fans können sich über die finanzielle Beteiligung am Projekt Gutscheinpakete für Fanartikel, Tickets und exklusive Abende mit der Austria sichern. (APA)