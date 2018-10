Ralf Muhr, der Sportdirektor von Austria Wien, ist mit der bisherigen Leistung der Favoritner in der Fußball-Bundesliga nicht zufrieden. Die Violetten stehen zur Halbzeit des Grunddurchgangs mit 17 Punkten aus elf Spielen mit einem Torverhältnis von 11:11 auf Platz vier der Tabelle. "Klar ist, dass wir zu wenige Tore erzielt haben", kritisierte deshalb Muhr in einer Club-Aussendung am Mittwoch.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Austria-Sportdirektor Ralf Muhr