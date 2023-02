Austria-Sportdirektor Ortlechner: "Haben Fehler gemacht"

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner hat nach der turbulenten Winterpause mit der geräuschvollen Trennung von Ex-Trainer Manfred Schmid Fehler in der Kommunikation eingestanden. "Ich bin der Meinung, dass wir Fehler gemacht haben. Mit etwas Abstand würde ich sagen, dass man es kommunikativ hundertprozentig anders hätte lösen können", sagte Ortlechner am Montag in der Sendung "Talk und Tore" bei Sky. Allerdings stehe er weiter hinter der Entscheidung des Trainerwechsels.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Ortlechner versteht die Austria-Fans