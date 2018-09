Austria-Stürmer Turgeman fällt mehrere Wochen aus

Die Wiener Austria muss mehrere Wochen auf Stürmer Alon Turgeman verzichten. Der Israeli laboriert an einem Teilriss des Syndesmosebandes und des Innenbandes sowie an einem Knochenmarksödem im linken Sprungbein. Das gab der aktuelle Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga am Montag bekannt.

SN/APA/KRUGFOTO Turgman muss einige Wochen pausieren