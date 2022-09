Austria-Torhüter Früchtl will einmal Neuer-Nachfolger werden

Der langjährige Bayern-Torhüter Christian Früchtl liebäugelt auch nach seinem Wechsel zu Austria Wien im Sommer immer noch damit, eines Tages auf Manuel Neuer im Münchner Tor zu folgen. "Das will ich immer noch. Aber ich glaube, das will jeder andere auch, dass er bei Bayern München im Tor stehen und auf höchstem Niveau spielen kann", sagte der 22-Jährige am Mittwoch bei einer Presserunde des deutschen U21-Teams.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Das Tor der Bayern ist Karriereziel von Austria-Wien-Torhüter Früchtl