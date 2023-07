Austria-Torjäger Tabakovic vor dem Abgang

Torjäger Haris Tabakovic dürfte die Wiener Austria in den kommenden Stunden verlassen. Wie "Sky" und der "Kurier" am Montag berichteten, nutzt der 29-jährige Schweizer eine Ausstiegsklausel. Demnach zieht es den Mittelstürmer, der in der Vorsaison 19 Tore erzielt hat, zu einem deutschen Zweitligisten. Er soll sich am Montag bereits von seinen Mitspielern verabschiedet haben. Sportvorstand Jürgen Werner hatte zuletzt Angebote für den Stürmer bestätigt.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Tabakovic verlässt die violette Bühne

Die 0:3-Heimniederlage der Wiener am Sonntag gegen Sturm Graz war Tabakovic' letzter Einsatz. Die "Veilchen" bestreiten am Donnerstag das Rückspiel in der Conference-League-Qualifikation gegen Banja Luka. Im Hinspiel hatte Tabakovic den einzigen Treffer der Partie erzielt.