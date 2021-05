Austria und Hartberg fixieren Deja-vu im Europacup-Play-off

Die Austria und der TSV Hartberg stehen wie im Vorjahr im Play-off um das letzte Europacup-Ticket in der Fußball-Bundesliga. Trafen sich die beiden Mannschaften vor zwölf Monaten im Play-off-Finale mit besserem Ende für die Oststeirer, wird das Duell heuer schon im Halbfinale in einer Partie am 24. Mai entschieden. Davor geht es im Fernkampf noch um das Heimrecht. Die Austria gastiert am Freitag in Ried, Hartberg in St. Pölten beim bereits fixen Schlusslicht.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA Vorerst Durchatmen bei Stöger und der Wiener Austria