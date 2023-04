Austria und Klagenfurt duellieren sich im "kleinen Finale"

Im "kleinen Finale" um einen internationalen Startplatz in der Fußball-Bundesliga wollen die Wiener Austria und Austria Klagenfurt einen richtungsweisenden Sieg feiern. Am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky) peilen die "Veilchen" um Trainer Michael Wimmer nach drei spektakulären Unentschieden in der Meistergruppe die Rückkehr auf die Siegerstraße an, für die Kärntner um Coach Peter Pacult geht es im Duell der Tabellennachbarn noch um die kleine Chance auf einen Top-5-Platz.

Sieben Runden vor Saisonende liegen die Wiener als Fünfter vier Punkte vor den Klagenfurtern auf dem letzten Europacup-Platz. "Wenn man auf die Tabelle schaut, kann man schon sagen, dass die Partie für uns ein kleines Finale ist", sagte Klagenfurt-Verteidiger Nicolas Wimmer. In der Meistergruppe erwischte die Pacult-Truppe nach dem Abgang von 16-Tore-Kapitän Markus Pink zu Shanghai Port mit drei Niederlagen gegen Salzburg (0:3), Rapid (1:3) und Sturm (0:2) einen Fehlstart. "Jeder geht sowieso davon aus, dass wir am Ende wieder Sechster werden. Deshalb sollten wir in den verbleibenden Matches befreit aufspielen", forderte Wimmer.

Die finanziell angeschlagene Wiener Austria kämpft hingegen an zwei Fronten. Einerseits geht es um die Lizenz für die kommende Saison, bis zum 27. April wird das Protestkomitee eine Entscheidung treffen. "Wie die Mannschaft das wegsteckt, ein Riesen-Kompliment", lobte Trainer Michael Wimmer. Auf dem Rasen geht es andererseits um einen millionenschweren Startplatz für Europa, in der Meistergruppe gab es vor dem furiosen Derby gegen Rapid (3:3) auch in Salzburg ein 3:3, gegen den LASK zudem ein 2:2. "Wir hätten auch das Punktemaximum holen können, aber auch weniger. Der Weg passt absolut", analysierte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Die bisherigen Duelle in dieser Saison zwischen den beiden Austrias verliefen jedenfalls unterhaltsam. In Klagenfurt gab es ein 3:3, beim Debüt von Wimmer in Wien einen 3:1-Sieg für die "Veilchen" inklusive Ferslertor von Haris Tabakovic. Der derzeit in Topform spielende Torjäger ist allerdings nach seinem Doppelpack gegen Rapid nach einer Gelb-Roten Karte gesperrt, genauso wie Kreativspieler Dominik Fitz nach seiner fünften gelben Karte. "Wir haben schon sehr oft bewiesen, dass wir jeden Spieler ersetzen können", betonte Wimmer. Jetzt gebe es für Nikola Dovedan, Can Keles oder Aleksandar Jukic die Chance, sich zu beweisen.

Ortlechner strich die Wichtigkeit des Spiels hervor. "Hoffentlich gelingt uns der erste Sieg, dann können wir unsere großen Ziele realisieren." Für Wimmer sei indes jedes Spiel in den Play-offs ein kleines Finale. "Wir haben ein Heimspiel und das wollen wir gewinnen." Für den Austria-Trainer gehe es aber um das eigene Spiel und dass dieses besser werde. Pacult gab sich ebenfalls kämpferisch. Sein Team werde ganz sicher nichts herschenken, "sondern alles dafür tun, um die Großen zu ärgern und so viele Punkte wie möglich anzuschreiben", sagte der Wiener, der auf das ersehnte Erfolgserlebnis hofft.

Vor dem Spiel in Wien-Favoriten werden dieses Mal keine Kinder mit den Mannschaften einlaufen, sondern LKW-Fahrer. Getragen wird diese Aktion unter anderem durch die Brancheninitiative "LKW - Friends on the road", die das Ziel hat, den Beruf zu bewerben und eine größere Wertschätzung in der Gesellschaft zu erreichen. Außerdem wird der langjährige Austria-Trainer Karl Daxbacher wenige Tage nach seinem 70. Geburtstag vor dem Anpfiff geehrt.