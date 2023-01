Austria verlängert Vertrag mit Verteidiger Meisl bis 2026

Matteo Meisl hat seinen Vertrag bei der Wiener Austria vorzeitig bis Sommer 2026 verlängert. Das gab der Fußball-Bundesligist aus Wien-Favoriten am Montag bekannt. Der 22-jährige Innenverteidiger war in der zweiten Hälfte des Herbstes bei den Violetten zum Stammspieler avanciert. Davor war Meisl Kapitän der Young Violets in der 2. Liga gewesen.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Meisl bleibt längerfristig ein Violetter