Austria verspielt Chance - 2:2 im Krimi gegen WSG Tirol

Die Wiener Austria hat es am Sonntag verabsäumt, im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe der Top 6 in der Fußball-Bundesliga Boden gutzumachen. Der Erfolgslauf der Wiener endete mit einem 2:2 (1:0) gegen die WSG Tirol. Nach einem frühen Treffer von Eric Martel (7.) gelang der WSG durch Nikolai Baden Frederiksen (61.) und Raffael Behounek (85.) die Wende, ehe die Austria durch ein umstrittenes Tor von Benedikt Pichler zumindest noch einen Punkt rettete (87.).

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER Benedikt Pichler rettete der Austria im Finish zumindest einen Punkt