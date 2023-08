Austria-Verteidiger Tin Plavotic hat sich im Europacup-Spiel gegen Legia Warschau (2:1) am Donnerstag einen Riss des vorderen Außenbandes sowie eine Zerrung des mittleren und hinteren Außenbandes im oberen Sprunggelenk zugezogen. Eine Operation ist laut dem Bundesliga-Club vorerst nicht notwendig. Die Ausfalldauer des Neuzugangs gaben die Wiener mit "in den kommenden Wochen" an.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Plavotic fehlt der Austria in den nächsten Wochen