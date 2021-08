Austria wartet weiter auf Sieg: 1:1 gegen WSG

Die Austria wartet weiter auf den ersten Sieg der noch jungen Saison. Im ersten Heimspiel mussten sich die Violetten gegen die WSG Tirol am Sonntag mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Eine Niederlage verhinderte ein später Treffer von Marco Djuricin (80.). Giacomo Vrioni traf zuvor für die Wattener in seinem ersten Bundesliga-Spiel per Hand-Elfmeter (45.+3). Der Strafstoß wurde nach einem Eingriff des VAR zurecht gegeben.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Viel Kampf bei Austria gegen WSG