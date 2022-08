Austria wieder im Plus - "Übermächtiges" Fenerbahce wartet

Die Austria hat in der Fußball-Bundesliga den Minusbereich verlassen und vor der Mammutaufgabe im Europacup das erste Erfolgserlebnis der Saison eingefahren. Über eine Stunde in Unterzahl kämpften sich die Wiener am Samstag daheim gegen die WSG Tirol zu drei Zählern. Beim 2:1 war einerseits Torhüter Christian Früchtl oft Retter in höchster Not, in der Offensive machte Dominik Fitz mit Tor und Assist auf sich aufmerksam. Die Austria ist zwar weiter Letzter, aber hoffnungsvoll.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Die Austria kämpfte sich zum ersten Saisonsieg