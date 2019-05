Fußball-Bundesligist Austria Wien hat den Vertrag mit Innenverteidiger Alexandar Borkovic bis Sommer 2022 verlängert. Der 19-Jährige verkörpere "all das, was einen modernen Innenverteidiger ausmacht", wird Sportdirektor Ralf Muhr in einer Aussendung zitiert. Borkovic spielt seit 2007 bei der Austria und durchlief sämtliche Nachwuchs- und Akademie-Mannschaften.

In der Saison 2016/17 schaffte er den Sprung in die Kampfmannschaft und absolvierte bisher 21 Pflichtspiele. Quelle: APA