Fußball-Bundesligist FK Austria kann nun doch ein Winter-Trainingslager abhalten. Sowohl die Profi-Mannschaft als auch die in der 2. Liga engagierten Young Violets werden sich vom 24. bis 31. Jänner in Belek auf die Frühjahrssaison vorbereiten und dabei im selben Hotel logieren, wie die Wiener am Donnerstag bekanntgaben.

Aufgrund finanzieller Probleme der "Veilchen" war ein Trainingscamp lange Zeit infrage gestanden. Quelle: APA