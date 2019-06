Fußball-Bundesligist Austria Wien hat Verteidiger Mohamed Kadiri an den ukrainischen Rekordmeister Dynamo Kiew verkauft. Das gaben die Favoritner am Montag bekannt. Kadiri, der zwischen 2016 und 2018 44 Pflichtspiele für die "Veilchen" absolvierte, war seit vergangenem Sommer an den russischen Erstligisten Arsenal Tula verliehen. Bei Kiew erhielt der 23-jährige Ghanaer einen Vierjahresvertrag.

Quelle: APA