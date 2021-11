Austria Wien hofft gegen Salzburg auf Überraschung

Die Wiener Austria spekuliert mit einer Überraschung im Fußball-Bundesliga-Heimspiel gegen Leader Salzburg. "Wir sind zu Hause ungeschlagen und hoffen, dass wir das auch am Samstag noch bleiben", sagte Trainer Manfred Schmid in Hinblick auf die 14. Runde am Samstag (17.00 Uhr). Nach einem "sensationellen" Remis gegen Salzburg hat die SV Ried Lust bei der Admira nachzulegen. Nach vier sieglosen Spielen in Folge peilt indes Austria Klagenfurt in Hartberg einen "Dreier" an.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA Wiener Austria will auch gegen die "Bullen" jubeln