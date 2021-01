Zwischen der Admira und der Austria sind die Ziele vor dem direkten Duell in der Südstadt bezogen. Während die Maria Enzersdorfer die "Rote Laterne" am Dienstagabend (18.30 Uhr) an Altach abgeben wollen, hoffen die Wiener mit einem weiteren Dreier noch auf den Zug Richtung Meistergruppe aufspringen zu können. Zum Frühjahresstart blieben beide Teams ungeschlagen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Das erste Saisonduell endete ohne Sieger