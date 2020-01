Austria will bei Transfers Kontakte nach Deutschland nutzen

Der leihweise Wechsel von Mönchengladbachs Andreas Poulsen nach Wien soll für die Austria kein Einzelfall bleiben. Wie Sport-Vorstand Peter Stöger am Donnerstag in einem vom Verein veröffentlichten Interview erklärte, streben die Violetten auf dem Spielersektor ähnliche Transfers an. Die Austria habe diesbezüglich im vergangenen halben Jahr viele Kontakte nach Deutschland aufgebaut.

SN/APA (AFP/Archiv)/INA FASSBENDER Andreas Poulsen spielt bereits leihweise bei der Austria