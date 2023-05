Austria will Derby-Energie nach Klagenfurt mitnehmen

Mit dem Derby-Erfolg im Gepäck geht die Austria im Hoch in die entscheidenden Runden der Fußball-Bundesliga. Der von Rapid eroberte vierte Tabellenplatz - gleichbedeutend mit dem Start in der Qualifikation zur Conference League - soll nicht mehr abgegeben werden. In der drittletzten Runde sind die Favoritner am Sonntag (14.30 Uhr) bei der Austria aus Klagenfurt zu Gast. Die Austria ist gewarnt: Der Namensvetter entschied das jüngste Duell in Wien mit 2:1 für sich.

In Wien hatte Gruber gegen Klagenfurts Wimmer zuletzt das Nachsehen

"Wir müssen das Selbstvertrauen und die Energie aus dem Derbysieg nach Klagenfurt mitnehmen", hoffte Austria-Trainer Michael Wimmer die Performance des vergangenen Wochenendes zu wiederholen. Sportdirektor Manuel Ortlechner richtete gewissermaßen einen Appell an die Mannschaft: "Der Derbysieg ist schon wieder Geschichte - so schön er auch war, er hilft uns am Sonntag nicht, man muss sich jedes Wochenende aufs Neue beweisen."

Die in letzter Minute per Elfmeter kassierte Heimniederlage gegen Klagenfurt soll sich nicht wiederholen. Haris Tabakovic und Dominik Fitz waren gegen die damals wie heute sechstplatzierten Kärntner aufgrund von Sperren nicht dabei. Das Offensivduo zauberte die "Veilchen" jüngst zum 3:1 gegen Rapid, Tabakovic schoss alle drei Tore. Der bei 17 Saisontoren haltende Schweizer traf auch in jedem der fünf letzten Auswärtsspiele der Austria.

Für Peter Pacult ist die Ausgangslage deshalb nun eine andere als vor vier Wochen. "Damals haben ihnen mit Tabakovic und Fitz wichtige Leute gefehlt. Jetzt kommen sie mit einer breiten Brust", meinte Klagenfurts Trainer. Pacult erinnerte in diesem Zusammenhang an den Frühjahrsauftakt. Beim 1:3 seiner Elf gegen die Austria kam Tabakovic in der 23. Minute für den verletzten Fitz aufs Feld und legte mit einem Doppelpack den Grundstein zu seiner Torserie im neuen Jahr.

Klagenfurt ist Sechster, hat aber noch alle Chancen, als Fünfter ins Europacup-Play-off vorzustoßen. Selbst Platz vier wäre mit einem Heimsieg gegen die Austria noch möglich. Auch Rapid wird in der letzten Runde noch am Wörthersee Halt machen. Zwischen den Spielen gegen die Wiener Großclubs ist Klagenfurt in Salzburg im Einsatz.

Pacult wollte noch nicht allzu weit nach vorne blicken. Sein Team mache es "für unsere Möglichkeiten ganz ordentlich", stellte er grundlegend fest. Verbesserungspotenzial gebe es im Spiel nach vorne. Gegen die Austria könnten Standardsituationen wieder wichtig werden. 19 Tore hat Klagenfurt in dieser Saison aus ruhenden Bällen geschossen - Höchstwert in der Liga.

Austrias Wimmer ist sich dieser Gefahr bewusst. Die Wiener wollen "zielstrebig nach vorne spielen und das Tempo hoch halten". Personell dürfte sich im Vergleich zum Derby kaum etwas verändern. Bei den Hausherren fehlt der gesperrte Nico Benatelli im Mittelfeld. Auf Nicolas Binder wird Pacult noch länger verzichten müssen. Nach seiner Muskelverletzung im Adduktorenbereich droht der Angreifer auch die Vorbereitung auf die kommende Saison zu verpassen.