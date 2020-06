Die Austria denkt schon ans Play-off, der SKN St. Pölten an die Rettung. Während die Wiener am Samstag im Heimspiel (17.00 Uhr/live Sky, ORF1) den ersten Platz in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga absichern wollen, blicken die Niederösterreicher aus anderem Grund angespannt auf die Tabelle. Drei Runden vor Saisonende ist der Kampf gegen den Abstieg vollends entfacht.

SN/APA (Neubauer)/HERBERT NEUBAUER Die Austria peilt den fünften Sieg in Folge an