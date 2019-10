Austria will in Wien Revanche für Cup-Schmach von Wattens

Nach zwei Niederlagen will die Austria gegen die WSG Tirol am Wochenende erstmals anschreiben. Dabei helfen soll, dass die Partie in der 12. Runde der Fußball-Bundesliga zu Hause in Wien-Favoriten stattfindet. Dort soll der dritte Heimsieg in Folge gelingen. "Für die ganze Austria-Familie wären drei Punkte am Samstag enorm wichtig", betonte Tarkan Serbest.

SN/APA/Archiv/EXPA/THOMAS HAUMER Die Austria will den dritten Heimsieg in Folge schaffen