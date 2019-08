Austria will nach Europacup-Aus gegen Admira Kurve kriegen

Die Austria will in der Fußball-Bundesliga die Kurve kriegen. Das 5:1 in Mattersburg werteten die Veilchen zuletzt als Startschuss in bessere Zeiten. Nach dem Europacup-Aus in Zypern wird der Auftritt gegen die Admira am Sonntag (17.00 Uhr) deshalb umso wichtiger. Alles andere als ein Heimerfolg über den aktuellen Letzten würde der Gemütslage in Wien-Favoriten nicht zuträglich sein.

