Austria will Schlagzahl bei der Admira hochhalten

Die Austria will die Schlagzahl hochhalten, um gestärkt in ein mögliches "Finale" um einen Europacup-Platz zu gehen. Drei Siege in Folge in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga haben den Violetten nach Monaten der Tiefschläge gutgetan. Bei der gegen den Abstieg kämpfenden Admira soll am Dienstag (18.30 Uhr) der nächste Erfolg folgen. Die Südstädter zeigten zuletzt gute Vorstellungen.

SN/APA (EXPA/Adelsberger)/EXPA/STEF Ilzer und seine Violetten wollen den Schwung mitnehmen