Austria will Serie im Wiener Derby wahren

Die Austria will im großen Wiener Fußball-Derby die Serie beim Erzrivalen wahren. In Rapids neuer Heimstätte sind die Violetten in fünf Spielen noch ungeschlagen, drei Siege und zwei Remis stehen zu Buche. Ein Erfolg am Sonntag (17.00 Uhr) wäre für die Austria nicht nur ein prestigeträchtiger, die Favoritner würden auch ihre nur noch kleine Chance auf das Erreichen der Meistergruppe wahren.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Die Austria kommt mit Selbstvertrauen nach Hütteldorf