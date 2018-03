Die um 42 Millionen Euro erweiterte Generali-Arena wird von der Wiener Austria am 13. Juli 2018 (ab 19.00 Uhr) mit einem Spiel gegen den deutschen Spitzenclub Borussia Dortmund eingeweiht. Abonnenten und Mitglieder 2018/19 genießen ein Vorkaufsrecht auf die begehrten Karten, teilte der Fußball-Bundesligist aus Wien-Favoriten am Montag mit. Der geschützte Ticket-Verkauf startet erst am 20. Juni.

SN/APA/HANS PUNZ Die Generali-Arena wird im Juli wiedereröffnet