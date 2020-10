Austrianer Demaku fällt nach Operation monatelang aus

Fußball-Bundesligist Austria Wien muss monatelang auf Vesel Demaku verzichten. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat sich im Cupspiel gegen den Wiener Sportclub am 16. Oktober eine Luxation der linken Schulter zugezogen und wird am Sonntag operiert, gab der Verein am Mittwoch bekannt. Demaku wird vier bis sechs Monate pausieren müssen.

SN/APA (EXPA)/EXPA/STEFAN ADELSBERG Vesel Demaku erlitt eine schwere Schulterverletzung