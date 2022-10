Austrias Huskovic darf Intensivstation verlassen

Der verunglückte Austria-Stürmer Muharem Huskovic kann die Intensivstation am Freitag oder Samstag verlassen. Dies berichtete Trainer Manfred Schmid nach einem Telefonat mit dem 19-Jährigen und dessen Vater. Huskovic war am Mittwochabend nach einem Autounfall in den künstlichen Tiefschlaf versetzt worden, am Tag darauf konnte die Aufwachphase eingeleitet werden.

Huskovic befindet sich auf dem Weg der Besserung