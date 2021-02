Austrias Stöger über Investor Jordania: "Ein guter Typ"

Fußball-Bundesligist Austria Wien hat die Weichen für den Einstieg eines strategischen Partners gestellt und will diesen in der kommenden Woche nach Abgabe der Lizenzunterlagen offiziell vorstellen. Das offene Geheimnis, wonach der neue Investor Merab Jordania heißt, wollte Sportvorstand Peter Stöger am Sonntag gegenüber Sky zwar nicht dezidiert lüften, meinte über den georgischen Geschäftsmann aber: "Merab ist ein guter Typ."

SN/APA/ROBERT JAEGER Markus Kraetschmer hat einen Investor für die Austria gefunden