Auswärtssiege für Salzburg und WAC

Red Bull Salzburg und der WAC haben am Sonntag in der letzten Fußball-Bundesliga-Runde vor der Winterpause Auswärtssiege gefeiert. Der Titelverteidiger und Spitzenreiter kam bei Austria Klagenfurt zu einem 1:0, mit dem gleichen Resultat setzten sich die Kärntner bei der Wiener Austria durch. Bereits am Samstag hatte Rapid in Hartberg 2:1 gewonnen. Die WSG setzte sich gegen Ried 2:0 durch, zudem behielt Austria Lustenau gegen Altach mit 3:0 die Oberhand.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Salzburg setzte sich gegen Klagenfurt durch