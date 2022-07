Avdijaj und Swete verpfuschten Debüt von Klose

Das Duell zwischen dem TSV Hartberg und dem SCR Altach in der Fußball-Bundesliga ist am Sonntag im Zeichen des Debüts von Miroslav Klose gestanden. Der 137-fache deutsche Nationalspieler und Neo-Trainer der Altacher stellte sich sein Profidebüt auf der Trainerbank jedoch wohl anders vor. Seine Mannschaft musste sich in einem Spiel mit zwei konträren Hälften den Hartbergern mit 2:1 (1:0) geschlagen geben.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Klose hatte mit Altach noch nichts zu Lachen